Inge van der Heijden verrast zichzelf met nationale titel veldrijden

Van der Heijden houdt van klimmetjes. En van snelle crossen. In Surhuisterveen moest er gestoempt worden in de modder. Het enige klimmetje was een brug. Daar ging concurrentie Ceylin Alvarado echter al snel in de fout. Ze viel in de afdaling en moest de koers verlaten. Vanaf dat moment had Van der Heijden gewonnen spel. Oppermachtig hield ze zichzelf en de wedstrijd onder controle.