Italiaan Affini wint vierde etappe in Ronde van Noorwegen

Terpstra eindigt als derde in Wallonië en ziet ploegmaat winnen

30 mei Niki Terpstra is in het Circuit de Wallonië als derde geëindigd. De renner van Team Total Direct Energie maakte samen met ploegmaat Thomas Boudat , met wie hij een koppelde vormde in de Zesdaagse van Rotterdam, deel uit van een kopgroep van vijf. In een sprint was de Fransman de sterkste.