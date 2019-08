Italiaanse wielerlegende Felice Gimondi (76) overleden

Arctic Race Coquard houdt Van der Poel van tweede dagzege op rij af

18:02 Bryan Coquard heeft Mathieu van der Poel afgetroefd in de tweede etappe van de Arctic Race of Norway. De 27-jarige Fransman van Vital Concept-B&B Hotels klopte de Nederlandse klassementsleider in de massasprint in Svolvær, het eindpunt van de rit over 164 kilometer.