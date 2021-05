Jakobsen mee met ijzersterke sprinttrein Deceuninck-Quick Step in Ronde van Algarve

In Turkije konden Jakobsen en Deceuninck-Quick Step vier keer juichen: Mark Cavendish won vier keer na een massasprint. In de Ronde van Algarve mikt de Belgische topploeg opnieuw op succes in de sprint. Sam Bennett is de kopman en krijgt, naast Jakobsen, ook Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen aan zijn zijde. Verder start Deceuninck-Quick Step in de vijfdaagse etappekoers met Shane Archbold, Davide Ballerini (winnaar Omloop het Nieuwsblad), Michael Mørkøv en Bert Van Lerberghe.



,,We mikken op goede resultaten met Sam Bennett in de sprint”, zegt ploegleider Tom Steels. ,,We zijn ook benieuwd om te zien hoe Fabio het zal doen. Na de Ronde van Turkije is deze rittenkoers weer een stap in de goede richting voor hem.”



Vorig jaar werd de Ronde van Algarve gewonnen door het Belgische toptalent Remco Evenepoel, ook in dienst bij Deceuninck-Quick Step. In 2019 was Tadej Pogacar (huidige Tourwinnaar) eindwinnaar.