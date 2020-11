Jakobsen nog geen vier maanden na vreselijke crash terug op de fiets: ‘Was een lange weg’

,,Het is een hele tocht geweest. Met dit bericht wil ik graag alle medische specialisten bedanken die me op een lange weg hebben geholpen", plaatst Jakobsen op zijn social media. Begin november werd al bekend dat het herstel van de renner van Deceuninck - Quick-Step voorspoedig verliep.



,,Vier weken na de reconstructie van mijn boven- en onderkaak was het tijd om de hechtingen eruit te halen”, zei hij begin november. ,,Het herstelproces verloopt goed. Het getransplanteerde bot moet tijdens de komende vier maanden sterk worden. De volgende operatie staat gepland in 2021. Over enkele weken zou mijn bekken zo sterk zoals voorheen moeten zijn. Vanaf dat moment kan ik opnieuw voorzichtig op de fiets trainen!”



Dat moment is nu dus gekomen nadat hij in augustus na een gevaarlijk manoeuvre van zijn landgenoot Dylan Groenewegen hard ten val kwam in de Ronde van Polen. Na de valpartij werd hij twee dagen in een kunstmatige coma gehouden.



Groenewegen werd naar aanleiding van de actie voor negen maanden geschorst. Dat betekent dat de Amsterdamse sprinter tot en met 7 mei niet mag fietsen. Heel het voorjaar van 2021 mag hij niet deelnemen aan wedstrijden.