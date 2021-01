Jan Janssen over gestopte Tom Dumoulin: ‘Dit slaat in als een bom’

Door Daniël Dwarswaard



Als Jan Janssen de telefoon opneemt, heeft hij het nieuws over de gestopte Dumoulin nog niet gehoord. ,,Wat? Dat meen je niet? Ik schrik hiervan. Dit slaat in als een bom. Ja, het is een verrassing. Maar nu ik het even op me laat inwerken: áls je het van iemand verwacht, dan is het eigenlijk wel bij Tom. Hij rijdt al anderhalf jaar achter zichzelf aan. We zien niet meer de Tom Dumoulin die zo goed was in de Giro en later ook in de Tour de France. Hij is een beer van een vent en na de eerdere fysieke ongemakken lichamelijk weer heel sterk. Maar in zijn hoofd zit het niet goed. Dat breekt hem nu op.’’