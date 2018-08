Jan Ullrich (44) door drank en drugs aan de rand van de afgrond

Op 27 juli 1998 vertrok Jan Ullrich in de gele trui in de 15de etappe van de Tour de France. Maar op weg naar skistation Les Deux Alpes stortte hij in - verkleumd door de kou, vermorzeld door de aanval van Marco Pantani, verslagen door zijn eigen onbezonnenheid in de voorbereiding. Die winter had hij feestgevierd, na zijn Tourzege van dat jaar. Hij had zich moeten forceren om toch in vorm aan de start te komen, met alle gevolgen van dien op de genadeloze Galibier. Ullrich verloor 9 minuten op de Italiaan. Hij zou nooit meer de Tour winnen. Zijn sportieve carrière werd er één van steeds minder hoop op beterschap, met af en toe nog een lichtpunt - de Olympische titel van 2000 en de gewéldige Tour van 2003 die hij bíjna won van de onoverwinnelijke Lance Armstrong - maar vooral met verhalen over drugs en doping. Want bij Ullrich liepen die twee altijd door elkaar - een pil voor een feest, een spuit voor de koers: wat was het verschil?