Jan-Willem van Schip nog steeds leider op omnium bij EK baanwielrennen, zilver voor Hetty van de Wouw

Lars van der Haar en Ceylin del Carmen Alvarado stellen eindzege Superpres­ti­ge veilig

Lars van der Haar heeft het Superprestigeklassement gewonnen. De Nederlands kampioen begon met een ruime voorsprong op Michael Vanthourenhout aan de afsluitende manche in Middelkerke, maar kwam nooit in de problemen. In de strijd om dagwinst moest Van der Haar na een foutje in de slotronde zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt.

16:24