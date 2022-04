Jasper Philipsen haalt opgelucht adem na zege in Turkije: ‘Zou echt shit zijn als ik weer tweede was’

Voor Philipsen is het zijn derde zege van het jaar. De sprinter won eerder twee ritten in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Belg neemt ook de leiderstrui over van Groves, een dag eerder winnaar van de tweede etappe. In het klassement heeft hij nu 2 seconden voorsprong.

Nadat de kopgroep van vier renners was ingerekend, probeerde Ahmet Örken het alleen. De Turkse wielrenner kreeg echter maar weinig ruimte van het peloton, dat zich opmaakte voor een massasprint. Daarin was Philipsen na twee tweede plaatsen nu de snelste. ,,Als ik weer tweede was geworden, dan was dat écht shit geweest. Twee keer tweede, nu een overwinning, het is goed.”