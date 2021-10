Jeffrey Hoogland klasse apart op kilometer tijdrit bij EK

Podcast | ‘Nederland­se ploeg bij WK? Dat was knudde’

25 september Thijs Zonneveld, Theo Bos en Hidde van Warmerdam praten uitgebreid na over de vrouwenwedstrijd op het WK. Vanuit een hotelbar in het centrum van Leuven gaat het vooral over de ploegtactiek of beter gezegd het ontbreken daarvan.