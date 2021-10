Jeffrey Hoogland verliest op hoge snelheid zijn zadel, goud voor Braspennincx

Bij Hoogland ging het in de strijd met de Pool Daniel Rochna aanvankelijk mis in de eerste heat. Tijdens de sprint brak zijn zadel af, waarop hij zijn wedstrijd staakte. Hoogland mocht over rijden en versloeg de Pool toen met afstand. Ook in de tweede heat was Rochna geen partij meer voor hem.



Olympisch kampioen Lavreysen rekende af met de Duitser Anton Hohne. Lavreysen was in beide heats tegen Hohne overtuigend de beste. Met twee lange sprints zorgde hij voor zo’n hoog tempo dat de Duitser er niet meer bij kon.



Lavreysen neemt het vrijdag in de halve finale op tegen de Rus Michail Jakovlev. Hoogland treft de Fransman Sébastien Vigier.