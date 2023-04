John Degenkolb geraakt door excuses Mathieu van der Poel na crash: ‘Dit betekent veel voor me’

Met videoMathieu van der Poel won Parijs-Roubaix op ongenaakbare wijze , maar na de finish op de wielerbaan had de 28-jarige Nederlander ook oog voor zijn collega's. Op beelden is te zien hoe Van der Poel samen met ploeggenoot Jasper Philipsen, tweede in de Hel van het Noorden , een huilende oud-winnaar John Degenkolb troost. ,,Sorry, man", zegt Van der Poel.

Op Carrefour de l’Arbre, de laatste kasseienstrook met een beoordeling van vijf sterren (de zwaarste categorie), kwam de 34-jarige Degenkolb ten val. De Duitser was in aanraking gekomen met Van der Poel, die iets had moeten uitwijken voor Philipsen.

Degenkolb was zo overmand door emoties dat hij niets had meegekregen van het troostende klopje van de winnaar. Toen hij achteraf de beelden zag, deed dat de 34-jarige Duitser veel. ,,Ik ben blij dat hij zijn excuses aan kwam bieden. Dat betekent veel voor me. Deze dingen gebeuren niet met opzet. Het is een incident dat kan gebeuren in de koers.”

Degenkolb was in 2015 de beste in Parijs-Roubaix. Ondanks zijn crash eindigde de renner van Team DSM nog als zevende in het wielermonument, op ruim tweeënhalve minuut van winnaar Van der Poel. De Nederlander is overigens de eerste renner die Milaan-San Remo én Parijs-Roubaix in één seizoen wint sinds Degenkolb acht jaar geleden.

Bekijk hier de reactie van John Degenkolb

Bekijk hieronder de troostende woorden van Mathieu van der Poel voor John Degenkolb

Volledig scherm Mathieu van der Poel (l) en Jasper Philipsen troosten John Degenkolb. © BELGA