Jonas Vingegaard toont suprematie in Ronde van het Baskenland: met solo naar derde dagsucces én eindzege

Vingegaard koos op de voorlaatste beklimming, Izua, de aanval. De Spanjaard Enric Mas (Movistar) probeerde de Tourwinnaar nog even te volgen, maar tevergeefs. Vingegaard ging op en over het restant van de vroege vlucht en soleerde naar een hattrick aan ritzeges. De Brit James Knox (Soudal-Quick Step) eindigde op 47 seconden als tweede, vlak voor de Spanjaard Jon Izagirre (Cofidis).



Met de zege in het algemeen klassement is Vingegaard de opvolger van de Colombiaan Daniel Felipe Martínez. De Spanjaard Mikel Landa (Bahrain-Victorious) strandde op 1'12 als dichtste belager van Vingegaard. Izagirre mocht als derde mee het eindpodium op. Vingegaard staart dit seizoen al op acht overwinningen. In februari boekte de Deen drie ritzeges en eindwinst in O Gran Camiño.