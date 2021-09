Jos van Emden geniet van nieuwe generatie tijdrijders: ‘Ooit heb ik ertussen gestaan’

Video's + podcast Ganna verpest volksfeest bij WK tijdrijden in Vlaanderen: Van Aert verslagen na seconden­spel

20:45 Wout van Aert was enorm dichtbij een wereldtitel tijdrijden voor eigen publiek in Vlaanderen, maar na een secondenspel ging het goud naar titelverdediger Filippo Ganna. De Italiaan was vijf tellen sneller dan de Belg. Het brons ging ook naar een thuisrijder: Remco Evenepoel.