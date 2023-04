Julian Alaphilippe mist Brabantse Pijl én Amstel Gold Race na val in Ronde van Vlaanderen

Alaphilippe won in februari in eigen land de Faun-Ardèche Classic. Dat was de eerste zege van de tweevoudig wereldkampioen sinds juli. Vorig seizoen kende de Fransman veel tegenslag. Zo kwam hij in Luik-Bastenaken-Luik zwaar ten val.

In de voorjaarsklassiekers van dit jaar speelde Alaphilippe geen rol van betekenis. Zijn beste resultaat was een elfde plaats in Milaan-Sanremo. De Fransman won de Brabantse Pijl in 2020. Zijn beste uitslag in de Amstel Gold Race is een vierde plaats in 2019, toen Mathieu van der Poel de zege pakte.