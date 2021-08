Julius van den Berg verrast medevluchters én peloton in slotrit Ronde van Polen

De eindzege in de Ronde van Polen ging naar de Portugees João Almeida. De renner van Deceuninck-Quick Step, eerder deze week winnaar van twee etappes, zag zijn leiderstrui in de slotrit niet in gevaar komen.

Van den Berg ontsnapte in het begin van de etappe samen met Gianni Moscon (INEOS Grenadiers), Matteo Jorgenson (Movistar Team), Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) en Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty-Gobert) uit het peloton. De sprintersploegen hielden het verschil beperkt, maar het viertal werkte goed samen en zag hoe het peloton maar langzaam naderde.



De Belg Vanspeybrouck moest de groep in de finale laten gaan, maar de vier andere renners hielden samen stand. In de sprint in Kraków was Van den Berg vervolgens de sterkste, voor de Fransman Renard en de Amerikaan Jorgenson. Vlak achter de Italiaan Moscon (vierde) won de Colombiaan Álvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick Step) de sprint van het peloton. Olav Kooij (Jumbo-Visma) strandde op plek zeven.



Hodeg baalde, ploeggenoot Almeida kon juichen. De 23-jarige Portugees kwam in het peloton over de finish en verzekerde zich van de eindzege. In het klassement bleef hij de Sloveen Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) twintig seconden voor. Thuisrijder Michael Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) eindigde als derde op 27 tellen.