Jumbo-Visma-aanwinst Foss wint Ronde van de Toekomst

Het fundament voor de eindoverwinning in de Ronde van de Toekomst, één van de belangrijkste koersen van het jaar voor de talenten in het peloton, had Foss eerder in de week al gelegd. Hij steeg gestaag in het klassement en greep na de tijdrit van vrijdag de macht. In de bergrit van gisteren vergrootte hij zijn voorsprong op Giovanni Aleotti tot meer dan een minuut en die kwam vandaag geen moment in gevaar.



Jumbo-Visma had het talent van Foss eerder al herkend en legde hem daarom voor de komende twee jaar vast. De Tour de l’Avenir werd vorig jaar gewonnen door Tadej Pogačar en een jaar eerder door Egan Bernal, de winnaar van de Tour de France dit jaar. Bauke Mollema was in 2007 de laatste Nederlandse winnaar.