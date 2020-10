Jumbo-Visma heeft vrouwenploeg voor komend seizoen compleet

De nieuwe vrouwenploeg is tot stand gekomen in samenwerking met hoofdsponsors Jumbo en Visma. Ook Parkhotel Valkenburg verbindt zich aan de formatie die volgend jaar aan mooie koersen verwacht te kunnen deelnemen.

Teammanager Richard Plugge liep al langer rond met de ambitie een vrouwenteam te starten. ,,De tijd is inmiddels rijp om daadwerkelijk aan de slag te gaan”, reageert hij. ,,Het is fantastisch om middels een eigen vrouwenploeg een grote bijdrage te gaan leveren aan het nationale en internationale vrouwenwielrennen. Met de komst van dit vrouwenteam maken we Team Jumbo-Visma compleet, waarbij we talentherkenning, talentontwikkeling en topsport op het hoogste niveau omarmen. Daarnaast is het fantastisch dat we hiermee ook jonge meiden op termijn perspectief kunnen bieden binnen ons opleidingsmodel.”