Jumbo-Visma legt twee renners vast: ‘Eén van de beste wielerploegen ter wereld’

Laporte is blij met zijn overgang van Cofidis naar de Nederlandse wielerformatie. ,,Ik ben erg blij en trots dat ik de komende twee seizoenen voor Team Jumbo-Visma zal uitkomen. Het is een van de beste ploegen ter wereld en ik heb er alle vertrouwen in dat ik er kan doorgroeien naar mijn beste niveau.”

Het is volgens de Fransman een grote verandering voor hem. ,,Tot nu toe heb ik acht jaar voor Cofidis in Frankrijk gereden. Team Jumbo-Visma is een ander team, met voor mij nieuwe gezichten bij staf en renners. Ik ga een nieuwe cultuur ontdekken. Dat is een belangrijke stap in mijn carrière en ik sta te popelen om aan dit project te beginnen.”

Van der Sande komt over van Lotto. ,,Ik was heel vereerd door de interesse. Tien jaar reed ik voor Lotto, dus het zal een serieuze verandering zijn. Als een ploeg als Team Jumbo-Visma contact zoekt, dan moet je niet lang twijfelen. Het is de beste ploeg of een van de beste ploegen van de wereld. De omkadering en de professionaliteit spreken me enorm aan. Ik ben heel blij om bij deze ploeg te komen en ik zie er enorm naar uit.”

Volgens Merijn Zeeman, sportief verantwoordelijke bij Team Jumbo-Visma is de komst van Laporte belangrijk om onder anderen de Belg Wout van Aert te steunen. ,,We denken dat we daar met Christophe een heel goede renner voor hebben aangetrokken. En als ik kijk naar Tosh, die is ook erg opgevallen dit jaar. Buiten het feit dat hij gewoon sterk was, is het ook een heel slimme renner en is hij ook qua positionering heel erg goed en heeft hij inmiddels heel veel ervaring. Dat kunnen we goed gebruiken in onze voorjaarsploeg. En dat geldt ook voor de sprinttrein rond Dylan Groenewegen.”

