Jumbo-Visma met 23 renners op trainingskamp in Alicante, Tom Dumoulin ontbreekt

De Nederlandse wielerploeg maakt vanmiddag de plannen voor het komende seizoen bekend tijdens het trainingskamp in Spanje. Dumoulin en Plugge zullen tijdens de ploegenpresentatie wel op afstand hun zegje doen. Ook zal Dumoulin later vandaag zijn programma toelichten.

Bekend is al dat Dumoulin kiest voor de Ronde van Italië die in mei in Boedapest van start gaat. De Giro won hij al eens in 2017. De Tour is daarom deze zomer geen optie voor de Limburger. De kans bestaat dat Dumoulin later alsnog afreist naar Spanje waar Jumbo nog tot 21 januari verblijft.