Jumbo-Visma met Dumoulin, Kruijswijk én Roglic naar Tour de France

Door Pim Bijl



Een start in de Giro is nooit echt een concrete optie voor Tom Dumoulin geweest. ,,Ook ik ga naar de Tour”, zei hij op de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma in Amsterdam. De nieuwkomer voegt zich bij Primoz Roglic (winnaar van de Vuelta) en Steven Kruijswijk (de nummer 3 van de Tour vorig jaar) met het gezamenlijke doel om de eindzege in de grootste wielerwedstrijd ter wereld binnen te halen.



Dumoulin: ,,We staan met 3 kopmannen aan de start van de tour. Met alledrie de mogelijkheid om er vol voor te gaan. Daar hebben we heel goede afspraken over gemaakt. Uiteindelijk gaat het ook op zijn plek vallen omdat een zich de beste voelt. Hopelijk kunnen we dan in onze handen wrijven.”



Hij denkt niet dat het voor problemen gaat zorgen. ,,Niet als we duidelijk tegen elkaar zijn. We hebben allemaal onze ambitie en onze droom, maar krijgen ook allemaal mogelijkheid onze droom na te streven. Dan denk ik dat we ook eerlijk moeten zijn als blijkt dat een van ons duidelijk sterker is.”