Jumbo-Visma niet naar Italië voor Strade Bianche wegens coronavirus

Of de ploeg later deze maand wel deelneemt aan Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo is twijfelachtig. ,,Het zit er dik in dat we voor de andere koersen deze maand dezelfde beslissing zullen nemen”, meldt de ploeg in een persbericht. ,,Maar we wachten de stappen van de Italiaanse overheid af.” Aan de GP Industria, die een dag na de Strade Bianche op het programma staat, doet de ploeg in ieder geval niet mee.

,,We weten dat alle ploegen die in Italië rijden mogelijk last krijgen met rijden in andere landen”, staat in de verklaring. ,,De nadruk moet liggen op het redden van het grootste deel van het seizoen, niet op een handvol races.”

,,Met het gehele management van het team handelen we voortdurend in het belang van de gezondheid en de werkomstandigheden van onze renners”, zegt algemeen directeur Richard Plugge. ,,Dit omvat onder meer het voorkomen van quarantaine in het buitenland. We moeten naar het bredere plaatje kijken en verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze renners, het personeel en de fans.”

Italiaanse voorjaarskoersen op losse schroeven

Voorlopig is het maar zeer te vraag of de Italiaanse voorjaarskoersen überhaupt door zullen gaan. De Italiaanse regering heeft een voorstel van een wetenschappelijk comité in beraad om deze maand alle sportevenementen met publiek te schrappen.