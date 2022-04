Jumbo-Visma-renner Milan Vader in ziekenhuis na zware val in Baskenland, situatie kritiek

Milan Vader is vrijdag hard ten val gekomen tijdens de Ronde van het Baskenland. De Middelburger, die aan zijn eerste seizoen bezig is bij Jumbo-Visma, duikelde in de afdaling over de vangrail heen. In het ziekenhuis van Bilbao zijn artsen gelijk begonnen met opereren. Zijn situatie is kritiek.