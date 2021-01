Jumbo-Visma steunt Dumoulin volledig: ‘Maar dit is wel heftig nieuws’

,,Dit is heftig nieuws, we gaan voorlopig een hele goede renner missen”, reageert Zeeman in een video-interview van de ploeg. ,,Uiteindelijk is het zo dat de mens boven de atleet gaat. We hebben er al heel lang en vaak over gesproken en Tom hulp aangeboden. Toch bleef dezelfde vraag bij hem opkomen en heeft hij in nauw overleg met ons besloten een break te nemen om tot zichzelf te komen. Daar steunen wij hem in.”