Jumbo-Visma wint bijzondere ploegentijdrit in Parijs-Nice, maar Magnus Cort pakt leiderstrui

Jumbo-Visma heeft vandaag in Parijs-Nice een atypische uitvoering van de ploegentijdrit gewonnen. De Nederlandse formatie legde de 32,2 kilometer in en rond Dampierre-en-Burly af in 33.55 minuten. EF Education was één tel langzamer, maar levert met Magnus Cort wel de nieuwe leider.

De ploegentijdrit in Parijs-Nice kent dit jaar een bijzondere opzet. Normaal gesproken wordt bij ploegentijdritten de tijd van de vierde of vijfde renner als eindtijd gehanteerd, maar de Franse organisatie koos ervoor om deze keer bij wijze van experiment van iedere renner de ‘eigen’ tijd op te nemen. Zo konden kopmannen dus solo over de streep komen en daar profijt uit trekken, zonder de rest van de ploeg te benadelen.

Volledig scherm Magnus Cort kwam solo over de streep en is de nieuwe leider in Parijs-Nice. © BELGA

Vingegaard pakt tijd op Pogacar

Jumbo-Visma dook met 33.55 minuten ruim 4 seconden onder de tot dan toe beste tijd van de Australische ploeg Jayco AlUla. Alleen Magnus Cort van EF Education-EasyPost kwam nog heel dicht bij de tijd van de Nederlandse ploeg in de buurt. Hij kwam voor de rest voor zijn ploeg over de streep op 1,4 seconden.

Zijn late uitval leverde de 30-jarige renner wel de leiderstrui op, terwijl ook zijn landgenoot Jonas Vingegaard goede zaken deed. De kopman van Jumbo-Visma staat vijfde in het klassement en pakte belangrijke tijd op zijn grote concurrent Tadej Pogacar, die met UAE Emirates bijna 23 seconden moest toegeven. Nathan van Hooydonck, Michael Matthews en Jan Tratnik staan in het klassement nog tussen de twee Denen in.

De ploegentijdrit was de derde etappe in Parijs-Nice, nadat de eerste twee ritten in een massasprint waren geëindigd. Zondag ging de overwinning naar de Belg Tim Merlier, gisteren sloeg de Deen Mads Pedersen een dubbelslag. De leiderstrui ziet hij nu dus naar een landgenoot gaan.

Volledig scherm © photo: Cor Vos