Jumbo-Visma wint Hammer Series in Stavanger

Jum­bo-Vis­ma behoudt de leiding in Hammer Series

25 mei Jumbo-Visma gaat ook na de tweede dag van de Hammer Series in Stavanger aan kop in het klassement. Jumbo-Visma moest tijdens het tweede onderdeel, de sprintkoers, wel genoegen nemen met de zesde plaats. De ploeg had een dag eerder de klimkoers gewonnen.