Jury zet Molano uit Dauphiné na rake klappen: ‘Ik had het helemaal gehad met dat kind’

In de slotfase van de zesde etappe ging het vrijdagmiddag mis tussen Molano en Page. Op helikopterbeelden is te zien dat de twee het met elkaar aan de stok krijgen en dat de Colombiaan een klap uitdeelt. De drager van de groene trui weet overeind te blijven en vervolgt zijn weg.

Ook de na de finish gaat het weer mis. Page lijkt vrede te willen sluiten, maar krijgt opnieuw een klap tegen zijn hoofd (zie beelden onderaan). De jury besloot Molano naar huis te sturen, maar voordat die beslissing werd genomen deed hij zijn verhaal al tegenover onder meer Velonews.

,,Ik heb al sinds de eerste dag problemen met hem", aldus Molano over Page. ,,Al in de eerste rit viel ik bijna door hem. Vandaag gingen we met nog tien kilometer te gaan 80 kilometer per uur. Hij veranderde van lijn en botste tegen mij aan. Ik weet dat wat ik gedaan heb niet goed is, maar met al die stress van dat moment...”

,,Ik hoop dat sommige mensen zullen begrijpen dat ik het helemaal gehad had met dat kind. Op de eerste dag ontsnapte ik aan een valpartij in de sprint en stel je eens voor hoeveel renners er met mijn gevallen zouden zijn. Ik doe dit niet graag, maar in de spanning van de race heb ik het wel gedaan.”

Na de diskwalificatie kwam Molano via zijn ploeg met een nieuw statement: ,,In de snelle aanloop naar de streep ging het er nerveus aan toe. In het heetst van de strijd maakte ik een gevaarlijke fout. Ik wil mijn excuses aanbieden aan Hugo Page en aan alle renners voor wat er is gebeurd. Ik begrijp waarom ik gediskwalificeerd ben en kan alleen maar zeggen dat ik er spijt van heb en eruit zal leren.”

,,Natuurlijk vechten we om een positie", aldus de 20-jarige Page. ,,Hij was niet blij en sloeg me hard op mijn hoofd. Ik reageerde niet, wat dat is niet sportief. Wat hij deed is onacceptabel.”



