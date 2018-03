Streep door klassement Kelderman in Tirreno na val

Ronde van Drenthe prooi voor Amy Pieters

15:42 Amy Pieters heeft in Hoogeveen de Ronde van Drenthe gewonnen. De Nederlandse renster van Boels-Dolmans, vorige week nog actief bij de WK baanwielrennen, hield in de sprint de Amerikaanse Alexis Ryan en de Australische Chloe Hosking achter zich. Het was de tweede wedstrijd uit de WorldTour voor vrouwen.