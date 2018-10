Kelderman zesde in Tre Valli Varesine, zege Skujins

De Nederlandse renner van Sunweb maakte in de wedstrijd over 212 kilometer van Saronno naar Varese deel uit van een kopgroep van zeven man. De renners gingen in de laatste meters in Varese de sprint aan om de zege. De Let Toms Skujins was daarin de beste. Hij versloeg de Fransman Thibaut Pinot en de Brit Peter Kennaugh.



De Spanjaard Alejandro Valverde reed zijn eerste wedstrijd in de regenboogtrui. De kersverse wereldkampioen kon zich niet mengen in de strijd om de overwinning. Hij eindigde als vijftiende.