Klaplong en gebroken rib betekenen einde seizoen voor Wesley Kreder

Braspennin­cx naar halve finales sprint bij EK baanwiel­ren­nen

6 oktober Shanne Braspennincx heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen de halve finales bereikt op de sprint. De Brabantse baanwielrenster versloeg in de kwartfinales haar landgenote Hetty van der Wouw in twee heats.