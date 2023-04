Klasse apart: Remco Evenepoel soleert wéér naar zege in Luik-Bastenaken-Luik

Het laatste monument van het wielervoorjaar beloofde op voorhand een titanenstrijd te worden tussen titelverdediger Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, de winnaar van het jaar ervoor. De Sloveen was dit voorjaar al zo dominant en werd als dé grote favoriet gezien na zeges in onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race én de Waalse Pijl eerder deze week.

Volledig scherm Tadej Pogacar en Remco Evenepoel komen elkaar tegen voor de start. © BELGA Een grote domper was het dan ook toen na 85 kilometer koers het bericht kwam dat Pogacar ten val was gekomen en de strijd moest staken. De renner van UAE Team Emirates had last van zijn pols, stapte in de ploegwagen en zou uiteindelijk naar het ziekenhuis gaan voor scans. Daar kwam een gecompliceerde breuk in zijn linkerhand aan het licht, waaraan hij nog vanmiddag geopereerd wordt in Genk.

Ondertussen roken de nodige outsiders hun kans, of zou het in Luik een abc’tje worden voor Evenepoel? De Belg was net teruggekeerd van een hoogtestage en wilde in de voorbereiding op de Giro d’Italia maar wat graag laten zien dat hij in orde is.

Elf vluchters kleurden de eerste uren van de wedstrijd, maar met nog 80 kilometer te fietsen en inmiddels de eerste klimmetjes achter de rug, bleef daar nog maar de helft van over. Onder hen Lars van den Berg, de Nederlander in Franse dienst bij Groupama-FDJ. In de groep der favorieten gooide Jan Tratnik vervolgens op de Côte de Wanne de knuppel in het hoenderhok. Tot grote paniek leidde de demarrage van de hardrijder van Jumbo-Visma in het peloton niet. Lotto-Dstny hield de kopgroep binnen handbereik in dienst van Evenepoel, ook nadat Tratnik vooraan de koers alleen verder was gegaan met vroege vluchter Simone Velasco.

Volledig scherm Remco Evenepoel komt alleen boven op La Redoute. © Pro Shots / George Deswijzen

Uiteindelijk bleek La Redoute als vanouds weer de scherprechter in ‘La Doyenne’. Ilan van Wilder hengelde voor Evenepoel de vluchters binnen, waarna de wereldkampioen op enkele honderden meters van de top zelf op de pedalen ging staan. Tom Pidcock keerde aanvankelijk nog terug, maar uiteindelijk ging het ook hem te hard en zonder een echte versnelling te plaatsen bleef de Belg alleen over. Het enige wat hem nog restte was een solo van ‘maar’ 30 kilometer. Die doorstond een ontketende Evenepoel met verve en zo kwam hij net als in 2022 alleen aan in in Luik. Ruim een minuut later spurtte Tom Pidcock naar de tweede plek, vlak voor Santiago Buitrago en Ben Healy.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's