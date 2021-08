Koeien hinderen Niki Terpstra in Bretagne Classic, Cosnefroy verslaat Alaphilippe

Alaphilippe probeerde in de slotkilometers Cosnefroy te lossen, maar dat lukte niet. In de oplopende sprint was zijn landgenoot de wereldkampioen van Deceuninck - Quick-Step vervolgens ook te snel af. Honoré werd derde.

Ronde van Duitsland

Nils Politt heeft de Ronde van Duitsland op zijn naam geschreven. De Duitser van Bora-hansgrohe, die zaterdag de derde rit had gewonnen, verdedigde in de slotetappe van Erlangen naar Nürnberg de leidende positie met succes. De slotetappe werd gewonnen door Alexander Kristoff.



De Noor van Team Emirates klopte in de sprint na 156 kilometer de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Luca Mozzato. Kristoff won eerder ook de tweede etappe in de Ronde van Duitsland.



Politt bleef in het algemeen klassement zijn ploeggenoot Ackermann en Kristoff 4 seconden voor. De 27-jarige wielrenner won in juli ook al de twaalfde etappe in de Tour de France.