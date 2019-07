Koen de Kort uit Liempde voltooit ploegentijdrit met ‘nieuw’ gebit: ‘Moest tanden spugen’

Voor Koen de Kort uit Liempde is het openingsweekeinde van de Tour de France wel eens beter verlopen. De renner van Trek-Segafredo ging in de openingsrit hard onderuit. Als gevolg hiervan verloor de wegkapitein zijn voortanden. ,,Zaterdag om half tien (‘s avonds) zat ik in de stoel bij de tandarts.”

Voor de camera's van de NOS reageerde De Kort op zijn teleurstellende start van La Grande Boucle. ,,Het begon met een behoorlijke down. Ik voelde me tijdens de eerste etappe eigenlijk wel goed, maar ben toen gevallen. Ik heb mijn tanden kapot gevallen. In het hotel bleek het gelukkig mee te vallen. De zenuw is niet geraakt.”

Krak

Door een valpartij van podiumkandidaat Jakob Fuglsang (Astana) ging De Kort zaterdag onderuit. ,,Daar lag ik tussen. Hij viel voor me en het was een opstopping. Ik ging over mijn stuur heen. Achteraf gezien heb ik mijn eigen fiets op mijn achterhoofd gehad. Toen was het krak. Ik voelde gelijk dat ik stukken tand uit moest spugen. Dat kan ik niemand aanraden.”

De Kort verloor door de smak die hij maakte zijn voortanden. Die werden echter snel gerepareerd. ,,Ze zijn gefikst. Dat is toch wel knap en heel snel gedaan.Fijn dat dat nog zo lukte. Zaterdag om half tien (‘s avonds) zat ik in de stoel bij de tandarts. Het is een tijdelijke oplossing.”