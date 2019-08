Komst Dumoulin kan luxeprobleem opleveren voor Jumbo-Visma

Kruijswijk verslaat Sagan en Bernal en wint Profronde Et­ten-Leur

18 augustus Steven Kruijswijk heeft de dertiende editie van de Profronde Etten-Leur op zijn naam gebracht. De Nuenenaar pakte zondag de laatste tien punten in de puntenkoers. Dat volstond voor de zege in het profomnium in Etten-Leur.