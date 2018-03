Kopmannen genoeg bij Quick-Step in Milaan - San Remo

Alaphilippe verraste vorig jaar bij zijn debuut in Milaan-Sanremo met de derde plaats en Gilbert haalde twee keer (2008, 2011) het podium in Sanremo. Viviani werd in de editie van 2017, toen nog in dienst van Team Sky, negende. De Italiaan staat dit jaar al op vijf overwinningen. ,,Het is een moeilijk te voorspellen koers, maar we staan in ieder geval met een sterk team aan de start'', meldde Gilbert, die ziekjes was in Tirreno-Adriatico. ,,Maar ik heb hem uit kunnen rijden en belangrijke kilometers kunnen maken.''



Gaviria liep bij een val in de Tirreno een breuk in zijn linkerhand op.