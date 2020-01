Kort geding tegen Lorena Wiebes na contractbreuk

‘Posterboy’ Mathieu van der Poel voelt zich prima in rol van pr-mag­neet

5 januari De wielerploeg rond van Mathieu van der Poel (24) wordt maar groter. De last van een compleet wegteam van 27 renners rust op zijn schouders. ,,Het maakt me ook trots. Twee of drie jaar terug waren we nog met zes man op trainingsstage.’’