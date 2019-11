Kreder (32) beëindigt wielerloopbaan: ‘Het was een fantastische reis’

Kreder begon in 2009 bij het toenmalige Rabobank Continental Team en werd daarna prof bij Garmin. Hij stond tot 2013 bij deze ploeg onder contract en debuteerde in 2010 in de Ronde van Spanje. Hij boekte onder meer ritzeges in de Ronde van de Middellandse Zee en de Ronde van de Sarthe. In 2014 tekende hij bij het Belgische Wanty-Groupe Gobert, een jaar later ging hij naar Roompot.