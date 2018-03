Kruijswijk verlengt contract LottoNL-Jumbo met drie jaar

Kruijswijk kwam eerder onder meer uit voor Rabobank en Belkin. De Brabander maakte in 2015 de overstap naar LottoNL-Jumbo. Een jaar later reed Kruijswijk in de Ronde van Italië vanaf de veertiende etappe in de roze leiderstrui. Door een zware valpartij in de negentiende rit verspeelde hij zijn koppositie. Met onder meer een breukje in een rib slaagde Kruijswijk er toch in om de Giro uit te rijden en eindigde hij als vierde.

Afgelopen jaar kwam Kruijswijk in de Ronde van Spanje tot de negende plaats in het klassement. Dit jaar ligt de focus van Kruijswijk op de Tour de France, zei hij eind december tijdens de ploegpresentatie.