Kruijswijk verslaat Sagan en Bernal en wint Profronde Etten-Leur

In Etten-Leur was het aanvankelijk de vraag of favorieten Steven Kruijswijk, Peter Sagan en Elia Viviani op tijd zouden zijn. Het trio maakte een noodlanding in Luxemburg, omdat het vliegtuig waarmee ze werden opgehaald in Monaco olie lekte.



De toppers arriveerden met een ander toestel alsnog op tijd. De merkwaardige voorbereiding had geen invloed op de prestaties van Peter Sagan, die direct de tijdrit op zijn naam bracht. Elia Viviani was de sterkste in de rit in lijn, terwijl Steven Kruijswijk de afsluitende puntenkoers won.