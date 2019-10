Kruijswijk ziet verrassende Tour wel zitten: ‘Genoeg om naar uit te kijken’

,,Met een klimtijdrit op de voorlaatste dag en een zwaar beginstuk met bergritten is er genoeg om naar uit te kijken", zei hij. Volgens de nummer drie van de afgelopen Ronde van Frankrijk gaat het een Tour worden waar je van begin tot einde goed moet zijn. ,,We weten van de laatste jaren dat ze ook in de Tour een zwaar en uitdagend parcours willen neerleggen", zei Kruijswijk. ,,Er zitten een paar sleuteletappes in.”



Kruijswijk wil graag aan de start staan volgend jaar in Nice, maar dat is nog niet zeker. De ploeg heeft Vuelta-winnaar Primoz Roglic en volgend jaar ook Tom Dumoulin in de gelederen. ,,Als het aan mij ligt, keer ik terug naar Frankrijk", zei Kruijswijk. ,,Maar er is nog niets besloten. Het is aan de ploegleiding.”



AD-verslaggever Daan Hakkenberg werpt zijn licht op het parcours: ‘Deze Tour ligt Kruijswijk beter dan Dumoulin’.