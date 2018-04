Kwaadaardige tumor veldrijdster Verschueren

Verschueren werd vorige week dinsdag geopereerd aan een tumor in de hersenen. Die kwam drie jaar geleden al naar voren tijdens een scan na een trainingsongeval, maar toen werd een operatie niet noodzakelijk geacht. Bij onderzoek bleek onlangs dat de tumor toch gegroeid was waarop een ingreep volgde. ,,Met de behandeling wordt nu zo snel mogelijk gestart. Dat zorgt er wel voor dat het herstel een stuk langer zal duren dan oorspronkelijk gedacht. Dit jaar zal Jolien in elk geval niet meer in competitie uitkomen'', aldus teamdokter Jens Demanet.

Verschueren is strijdvaardig ondanks het slechte nieuws: ,,Met de steun van familie, supporters, dokters en mijn team, ga ik er vol tegenaan. Ook mijn geloof helpt me daarbij. Ik besef dat mijn fietscarrière op dit moment 'on hold' staat, maar mijn gezondheid is het belangrijkst.''