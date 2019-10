Laatste Nederlandse Lombardije-winnaar Hennie Kuiper: ‘Ik ben zó nieuwsgierig’

Door Pim Bijl



,,Ik heb een ziekte”, zegt Hennie Kuiper. ,,Ik kan moeilijk nee zeggen.”



Enthousiast had hij over de telefoon geklonken, maar toen de agenda werd geopend, begon het bladeren. Drukdrukdruk. Dus waren we zo drie weken verder voordat we hem troffen, eind september, op zijn geboortegrond in Denekamp. De agenda loopt snel vol, zegt de koffie inschenkende Kuiper knikkend. Hij is net terug van vier dagen vol hoogtemeters op Mallorca met Adrie van der Poel en een bups fietsliefhebbers. De volgende toertocht door Zuid-Limburg volgt het weekend erop alweer. Morgen gaat hij naar zijn kleinkinderen in Amsterdam en straks na het interview staan er twee vergaderingen op het programma. ,,Oh ja, ik ben sinds kort ook fietsburgemeester van Enschede. Dat hebben ze mij gevraagd.”