Lampaert volgt Naesen op als Belgisch nationaal kampioen

Viviani maakt werk Terpstra af in Italië

23 juni De Italiaanse wielrenner Elia Viviani heeft ook de voorlaatste etappe van de eerste editie van de Adriatica Ionica op zijn naam geschreven. De 29-jarige coureur van Quick-Step Floors was na een rit over bijna 230 kilometer tussen San Vito di Cadore en Grado weer de beste in de eindsprint van het peloton.