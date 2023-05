Lance Armstrong mengt zich in potje moddergooien op Twitter na veelbesproken Giro-moment

Podcast In het Wiel | ‘Potverdrie, Geraint Thomas staat er wel’

In de dagelijkse Giro-podcast van In Het Wiel bespreken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam de etappe van de dag. Vandaag de tweede tijdrit van deze Giro. En waar vooraf gedacht werd dat Evenepoel een gat zou slaan met de concurrentie, waren de verschillen juist verrassend klein. ‘De ritzege is een pleistertje maar echt heel knap hoe hij het in zijn tijdrit weet om te draaien’ zegt Thijs Zonneveld over de winst van Evenpoel.