Laporte wint opnieuw in Ronde van Luxemburg

Morgen volgt nog MRI Dumoulin kiest voor Dauphiné in aanloop naar Tour

5 juni Tom Dumoulin keert zondag in het Critérium du Dauphiné terug in het peloton na zijn knieblessure, waardoor hij opgaf in de Giro. In de achtdaagse WorldTour-koers zal hij zich zonder focus op het klassement voorbereiden op de Tour de France, die 6 juli in Brussel begint.