Lars Boom (34) kiest voor de toekomst: ‘Het houdt als wielrenner toch een keer op’

Huis in de verkoop. Nieuwe baan in de wielersport. Lars Boom is aan het volgende hoofdstuk van zijn leven begonnen. ,,Die twee hebben trouwens niks met elkaar te maken", verzekert de 34-jarige Vlijmenaar voor hij verder gaat met het toelichten van zijn toekomstplannen in de wielersport. ,,We hebben een mooi huis gebouwd en denken dat dit het moment is om het voor een goede prijs te verkopen. Ondertussen zijn we hier in de buurt op zoek naar wat anders."