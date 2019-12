Lars Boom stopt voorlopig met wegwielrennen, focus op mountainbike

Boom begon zijn wegcarrière in 2009 bij Rabobank, nadat hij in 2008 wereldkampioen was geworden in het veld. Na zes jaar bij de Nederlandse ploeg maakte hij voor het seizoen 2015 de overstap naar Astana. Bij die ploeg zette hij zijn beste voorjaarscampagne neer: in 2015 werd Boom vierde in Parijs-Roubaix en zesde in de Ronde van Vlaanderen. Na twee jaar in Kazachse dienst keerde hij in 2017 terug bij LottoNL-Jumbo, het voormalige Rabobank. In zijn laatste profjaar kwam hij dus uit voor Team Roompot-Charles, maar topprestaties bleven de laatste jaren uit.