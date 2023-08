Laura Smulders grijpt zilveren medaille bij WK BMX: ‘Het was een lastig eerste half jaar’

,,Ik ben erg blij met zilver”, zei Smulders na afloop voor de camera van de NOS. ,,Maar ik ben ook blij voor Bethany, dat ze voor eigen publiek goud pakt. Het publiek gaf me erg veel energie en het was geweldig nog één keer op deze prachtige baan te rijden. Op het einde miste die Amerikaanse snelheid en kon ik erlangs, maar winnen van een goede Bethany is heel lastig.”



Smulders hoopt volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs opnieuw op eremetaal. ,,Het was een lastig eerste half jaar, om redenen die ik liever voor mezelf hou, maar dit geeft moed voor de komende maanden.” Voor Veenstra was het balen. ,,In een finale kan alles gebeuren, maar helaas zat het er voor mij al na één bult op. Dit geeft vertrouwen richting Parijs, maar nu is het vooral balen.”