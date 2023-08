Laura Smulders grijpt zilveren medaille bij WK BMX, val Manon Veenstra in finale

Merel Smulders (25), de vier jaar jongere zus van Laura Smulders, werd vijfde in dezelfde halve finale als Veenstra en was daarmee uitgeschakeld. Laura Smulders werd tweede in haar heat achter de Australische Saya Sakakibara. Titelverdedigster Felicia Stancil strandde in de halve finales.



Laura Smulders was al eens wereldkampioene in 2018 en greep in 2012 in Londen brons op de Olympische Spelen. De 25-jarige Veenstra eindigde vorig jaar als zesde in de WK-finale.