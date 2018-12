Lavreysen troeft Büchli af op keirin bij NK

Stoppen voelt als bevrijding voor olympisch kampioene Ligtlee

28 december Ze was net gelukkig in de liefde en iedereen mocht het weten. Baanwielrenster Elis Ligtlee had weer een stevige basis in de privésfeer waardoor ze ook op de fiets weer van zich zou gaan laten horen. Maar tussen de oren van de olympisch kampioene van 2016 was twee jaar lang twijfel. Vandaag zette ze ineens een punt achter haar carrière. Na twee jaar vallen en opstaan. Stoppen voelt als een bevrijding.